Уночі проти 26 грудня російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 26 грудня: що відомо

Унаслідок влучання БпЛА на одному з інфраструктурних об’єктів міста сталося займання. На місці одразу розпочали ліквідацію наслідків удару.

За наявною інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Одесу 26 грудня немає.

В Одеській ОВА уточнили, що під ворожою атакою вночі 26 грудня опинилися Ізмаїльський та Одеський райони. Ворог вдарив по об’єктах енергетичної та портової інфраструктури регіону.

Як зазначив очільник МВА, усі профільні служби працюють на місці події.

Триває обстеження прилеглої території для виявлення можливих пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Крім того, енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів.

За даними ДТЕК, ворог атакував одразу два енергооб’єкти в Одеській області.

— Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час, – зазанчили в енергетичній компанії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

Фото: Одеська ОВА

