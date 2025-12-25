Вечером 25 декабря россияне нанесли удар беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Рудницкий.

Обстрел объекта критической инфраструктуры на Волыни: какие последствия

— Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, пострадавших и погибших нет, — написал Рудницкий в Telegram.

Напомним, во время массированной атаки Украины 6 декабря российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Луцку Волынской области.

В одном из районов города загорелись складские помещения, где хранились продукты питания.

Огонь уничтожил продукцию, имущество и внутренние помещения склада на площади примерно 3,8 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

