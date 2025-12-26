Потребує перевіркиВікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи в Києві: над столицею фіксували дрон
Уранці 26 грудня прогриміли вибухи в Києві.
Про це повідомляють ЗМІ.
Вибухи в Києві 26 грудня: що відомо
Перед тим, як пролунали вибухи Києві, Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого безпілотного літального апарата над столицею курсом на південь та закликали жителів перебувати в укриттях.
За наявною інформацією, у столиці працювали сили протиповітряної оборони.
На момент вибухів у Києві лунала повітряна тривала.
Станом на зараз офіційних повідомлень про наслідки атаки, можливі руйнування або постраждалих від органів влади не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
