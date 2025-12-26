Уранці 26 грудня прогриміли вибухи в Києві.

Про це повідомляють ЗМІ.

Вибухи в Києві 26 грудня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи Києві, Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого безпілотного літального апарата над столицею курсом на південь та закликали жителів перебувати в укриттях.

За наявною інформацією, у столиці працювали сили протиповітряної оборони.

На момент вибухів у Києві лунала повітряна тривала.

Станом на зараз офіційних повідомлень про наслідки атаки, можливі руйнування або постраждалих від органів влади не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

