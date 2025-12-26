Взрывы в Умани Черкасской области прогремели ближе к полудню 26 декабря.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Умани 26 декабря: что известно

Перед взрывами в Умани Табурец предупреждал о повышенной ракетной опасности в Уманском районе. Жителей призвали немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Позже стало известно, что в результате взрывов в Умани есть раненые среди гражданского населения. По информации экстренных служб, на данный момент известно о шести травмированных, среди которых двое детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов работают все профильные службы — спасатели, медики и правоохранители.

Обследование поврежденных объектов продолжается, масштабы разрушений уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

