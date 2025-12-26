Вибухи в Умані Черкаської області прогриміли ближче до полудня 26 грудня.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи в Умані 26 грудня: що відомо

Перед вибухами в Умані Табурець попереджав про підвищену ракетну небезпеку в районі. Жителів закликали негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Пізніше стало відомо, що унаслідок вибухів в Умані є поранені серед цивільного населення. За інформацією екстрених служб, станом на зараз відомо про шістьох травмованих, серед яких двоє дітей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів працюють усі профільні служби — рятувальники, медики та правоохоронці.

Обстеження пошкоджених об’єктів триває, масштаби руйнувань уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

