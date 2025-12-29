Росіяни у Покровську, ймовірно, вбили 7 цивільних, які ховалися у підвалі — Лубінець
- Двоє російських солдатів, ймовірно, розстріляли у Покровську сімох цивільних, які переховувалися в підвалі житлового будинку.
- Серед убитих — ціла родина: чоловік, жінка, їхній син та мати жінки.
- Вижити вдалося лише одному пораненому — він удав мертвого.
Російські військові, ймовірно, вбили сімох цивільних у Покровську.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Вбивство цивільних у Покровську
За словами Дмитра Лубінця, про ймовірний воєнний злочин російських військових стало відомо із соцмереж.
Омбудсмен розповів, що цивільні переховувалися у підвалі житлового будинку. Туди увірвалися двоє російських солдатів, до них вийшли батько та син. Окупанти почали вимагали у людей алкоголь. А коли почули, що люди його не мають, розстріляли батька й сина.
Після цього загарбники спустилися до підвалу та вбили всіх, хто там був. В результаті злочинних дій російських військових серед убитих ціла родина — подружжя, їхній син та матір жінки.
Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого.
За словами Дмитра Лубінця, подія, ймовірно, сталася у ніч на 21 грудня.
— Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдат, які прийшли, щоб вбивати цивільних! — сказав Дмитро Любінець.
Він зауважив, що такі випадки у Покровську не є поодинокими. Умисні вбивства мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, наголосив омбудсмен.
22 листопада повідомлялося, що у Покровському районі російські окупанти розстріляли п’ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ. Подія сталася 19 листопада під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине.