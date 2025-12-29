Російські військові, ймовірно, вбили сімох цивільних у Покровську.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Вбивство цивільних у Покровську

За словами Дмитра Лубінця, про ймовірний воєнний злочин російських військових стало відомо із соцмереж.

Зараз дивляться

Омбудсмен розповів, що цивільні переховувалися у підвалі житлового будинку. Туди увірвалися двоє російських солдатів, до них вийшли батько та син. Окупанти почали вимагали у людей алкоголь. А коли почули, що люди його не мають, розстріляли батька й сина.

Після цього загарбники спустилися до підвалу та вбили всіх, хто там був. В результаті злочинних дій російських військових серед убитих ціла родина — подружжя, їхній син та матір жінки.

Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого.

За словами Дмитра Лубінця, подія, ймовірно, сталася у ніч на 21 грудня.

— Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдат, які прийшли, щоб вбивати цивільних! — сказав Дмитро Любінець.

Він зауважив, що такі випадки у Покровську не є поодинокими. Умисні вбивства мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, наголосив омбудсмен.

22 листопада повідомлялося, що у Покровському районі російські окупанти розстріляли п’ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ. Подія сталася 19 листопада під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.