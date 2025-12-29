Утром 29 декабря Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

У руководства Закарпатского ТЦК проводят обыски

Как сообщает пресс-служба СБУ в комментарии Украинской правде и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола в Telegram, “меры проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)”.

В СБУ подчеркнули, что обыски санкционированы и больше деталей пообещали предоставить впоследствии.

Сейчас смотрят

По словам депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, в частности, обыски проводятся у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Андрея Савчука.

К слову, в конце ноября во время медосмотра в больнице чиновник ТЦК применил физическую силу к военнообязанному после его отказа от процедуры.

Потерпевший получил тяжелые травмы, требовавшие хирургического вмешательства и приведшие к потере органа. За это офицеру ТЦК грозит до 12 лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.