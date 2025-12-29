Вранці 29 грудня Служба безпеки України та Нацполіція проводять обшуки у керівництва і співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У керівництва Закарпатського ТЦК проводять обшуки

Як повідомляє пресслужба СБУ в коментарі Українській правді та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола в Telegram, “заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)”.

У СБУ наголосили, що обшуки санкціоновані, і більше деталей пообіцяли надати згодом.

За словами депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, обшуки проводять, зокрема, у керівника Закарпатського ОТЦК та СП Андрія Савчука.

До речі, наприкінці листопада під час медогляду у лікарні посадовець ТЦК застосував фізичну силу до військовозобов’язаного після його відмови від процедури.

Потерпілий отримав тяжкі травми, що вимагали хірургічного втручання та призвели до втрати органа. За це офіцеру ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі.

