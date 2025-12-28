В Івано-Франківській області відбулася смертельна автокатастрофа, внаслідок якої є загиблий та постраждалі. У селі Раків рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік.

Про це повідомляють Поліція Івано-Франківської області та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

ДТП в Івано-Франківській області 28 грудня

За інформацією правоохоронців, 28 грудня близько 13:00 у селі Раків Брошнів-Осадської територіальної громади сталася ДТП за участю пасажирського рейсового автобуса.

За даними ДСНС, транспортний засіб з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів та два водії.

Як повідомляє поліція, внаслідок ДТП загинув чоловік, відомо про вісьмох потерпілих, які дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доправлені до медичних закладів.

Водночас у ДСНС повідомляють про одну загиблу людину та п’ятьох потерпілих, серед яких – дитина. Наразі точна кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі особи та водії самостійно вирушили до місць проживання, зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП у Калуському районі.

Негода та ДТП в Івано-Франківській області

У ніч з 27 на 28 грудня в Івано-Франківській області зафіксовано аварійні відключення електрики через сильні пориви вітру та снігопад.

Вранці 28 грудня керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук попередила, що складні погодні умови зберігаються на автошляхах. За її словами, ускладнений рух через ожеледицю, зафіксовано дорожньо-транспортні пригоди.

Крім цього, сильні пориви вітру в Івано-Франківській завдають шкоди інфраструктурі. Наразі дорожні служби перебувають на постійному чергуванні, а до ліквідації наслідків негоди залучено фахівців ДСНС.

