В новогоднюю ночь РФ волнами дронов атаковала Одессу: есть попадания в дома и энергообъекты
- Ночью россияне запустили по Одессе и области несколько волн ударных дронов.
- Есть попадания в объекты инфраструктуры, там произошли пожары.
- Также вражеский дрон попал в квартиру жилого дома.
В новогоднюю ночь россияне осуществили несколько волн дроновых атак на Одессу. В городе зафиксировано падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу 1 января: что известно
По его словам, спасатели ГСЧС все пожары оперативно ликвидировали. На местах работали также взрывотехники и коммунальные службы.
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, враг с помощью дронов атаковал гражданскую инфраструктуру, в частности объекты энергетики.
В Одессе зафиксировано повреждение двухэтажного жилого дома, а также попадание дрона в квартиру на 17 этаже многоэтажки, к счастью, без детонации. Обошлось без пострадавших.
– Работу спасателям осложняли повторные воздушные тревоги. Сейчас все пожары ликвидированы, – сообщил Олег Кипер.
Также Сергей Лысак сообщил, что в Одессе начало работать новое добровольческое формирование территориальной общины Одесса.
– Бойцы уже заступили на первое дежурство и имеют боевой опыт. В эту ночь они уже успешно защитили свой участок, – подчеркнул глава ГВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.