В новогоднюю ночь россияне осуществили несколько волн дроновых атак на Одессу. В городе зафиксировано падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 1 января: что известно

По его словам, спасатели ГСЧС все пожары оперативно ликвидировали. На местах работали также взрывотехники и коммунальные службы.

Сейчас смотрят

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, враг с помощью дронов атаковал гражданскую инфраструктуру, в частности объекты энергетики.

В Одессе зафиксировано повреждение двухэтажного жилого дома, а также попадание дрона в квартиру на 17 этаже многоэтажки, к счастью, без детонации. Обошлось без пострадавших.

– Работу спасателям осложняли повторные воздушные тревоги. Сейчас все пожары ликвидированы, – сообщил Олег Кипер.

Также Сергей Лысак сообщил, что в Одессе начало работать новое добровольческое формирование территориальной общины Одесса.

– Бойцы уже заступили на первое дежурство и имеют боевой опыт. В эту ночь они уже успешно защитили свой участок, – подчеркнул глава ГВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС