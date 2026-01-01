У новорічну ніч росіяни здійснили кільки хвиль дронових атак на Одесу. У місті зафіксовано падіння дронів та уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 1 січня: що відомо

За його словами, рятувальники ДСНС усі пожежі оперативно ліквідували. На місцях працювали також вибухотехніки та комунальні служби.

Як повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ворог дронами атакував цивільну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетики.

В Одесі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання дрона у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки, на щастя, без детонації. Минулося без постраждалих.

– Роботу рятувальникам ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані, – повідомив Олег Кіпер.

Також Сергій Лисак повідомив, що в Одесі почало працювати нове добровольче формування територіальної громади Одеса.

– Бійці вже заступили на перше чергування й мають бойовий досвід. В цю ніч вони вже успішно захистили свою ділянку, – наголосив очільник МВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 408-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС