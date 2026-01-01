В новогоднюю ночь россияне Шахедами атаковали Волынскую область — враг целился в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Атака на Волынь 1 января: что известно

По его словам, несколько десятков вражеских Шахедов атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни.

Часть ударных дронов удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Однако есть и попадания, в результате которых возникли пожары, в частности в Луцке и Ковельском районе. К тушению были привлечены более 90 спасателей и более 20 единиц основной и спецтехники.

По информации Волыньоблэнерго, в настоящее время без света остались 103 341 абонент.

К счастью, вражеская атака на Волынь прошла без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.

