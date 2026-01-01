Волынь ночью атаковали Шахеды: есть попадания в Луцке и Ковельском районе
- РФ атаковала Волынскую область всю ночь.
- Из-за обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.
В новогоднюю ночь россияне Шахедами атаковали Волынскую область — враг целился в объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.
Атака на Волынь 1 января: что известно
По его словам, несколько десятков вражеских Шахедов атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни.
Часть ударных дронов удалось сбить силам противовоздушной обороны.
Однако есть и попадания, в результате которых возникли пожары, в частности в Луцке и Ковельском районе. К тушению были привлечены более 90 спасателей и более 20 единиц основной и спецтехники.
По информации Волыньоблэнерго, в настоящее время без света остались 103 341 абонент.
К счастью, вражеская атака на Волынь прошла без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.