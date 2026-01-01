Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Волинь вночі атакували Шахеди: є влучання у Луцьку та Ковельському районі
Головне
- РФ атакувала Волинську область усю ніч.
- Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.
У новорічну ніч росіяни Шахедами атакували Волинську область — ворог цілився в обʼєкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.
Атака на Волинь 1 січня: що відомо
За його словами, кілька десятків ворожих Шахедів атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині.
Частину ударних дронів вдалося збити силам протиповітряної оборони.
Проте є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, зокрема у Луцьку та Ковельському районах. До гасіння залучалися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.
За інформацією Волиньобленерго наразі без світла лишилося 103 341 абонент.