У новорічну ніч росіяни Шахедами атакували Волинську область — ворог цілився в обʼєкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Атака на Волинь 1 січня: що відомо

За його словами, кілька десятків ворожих Шахедів атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині.

Частину ударних дронів вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Проте є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, зокрема у Луцьку та Ковельському районах. До гасіння залучалися понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.

За інформацією Волиньобленерго наразі без світла лишилося 103 341 абонент.