Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
РФ атаковала больницу в Семеновке Черниговской области: что известно о разрушениях
Главное
Вчера вечером, 1 января, россияне ударными дронами типа Герань атаковали Семеновскую городскую больницу в Черниговской области.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Атака на Семеновскую больницу 1 января
Сейчас смотрят
По словам главы ОВА, в результате атаки вражеских дронов на Семеновскую больницу уничтожены три служебных автомобиля, гаражи и хозяйственные помещения, также поврежден пищеблок. На месте попадания произошел пожар, который спасатели ГСЧС потушили.