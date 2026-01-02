Вчера вечером, 1 января, россияне ударными дронами типа Герань атаковали Семеновскую городскую больницу в Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Атака на Семеновскую больницу 1 января

По словам главы ОВА, в результате атаки вражеских дронов на Семеновскую больницу уничтожены три служебных автомобиля, гаражи и хозяйственные помещения, также поврежден пищеблок. На месте попадания произошел пожар, который спасатели ГСЧС потушили.

