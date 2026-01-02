Учора ввечері 1 січня росіяни ударними дронами типу Герань атакували Семенівську міську лікарню, що на Чернігівщині.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Атака на Семенівську лікарню 1 січня

За словами очільника ОВА, внаслідок атаки ворожих дронів на Семенівську лікарню знищено три службові автівки, гаражі та господарські приміщення, також пошкоджений харчоблок. На місці влучання сталася пожежа, яку рятувальники ДСНС загасили.

Зараз дивляться

Також через удар ворожого дрона Молнія пошкоджені вікна в п’ятиповерхівці.

Уночі 2 січня безпілотник Герань вдарив по території одного з лісництв у Корюківському районі області. Там загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити.

Нагадаємо, що у Чернігівській області оголосили про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних населених пунктів. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.