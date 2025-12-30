В Черниговской области объявили об обязательной эвакуации из 14 приграничных населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Эвакуация из Черниговской области

По информации Черниговской ОВА, на Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах.

— Приграничье подвергается ежедневным обстрелам. Несмотря на реальную угрозу, там до сих пор проживает 300 человек. Теперь есть официальное решение об обязательной эвакуации. Такую необходимость видят именно военные, — отметил Чаус.

По его словам, жителей 14 населенных пунктов Черниговской области проинформируют о местах сбора.

Кроме этого, обязательным условием является расселение эвакуированных жителей, отметил Чаус. Он добавил, что места для временного проживания гарантированы.

Как рассказал Чаус, все необходимые службы включены в процесс, а также имеются специальные эвакуационные маршруты и транспорт. По его словам, эвакуация завершится через 30 дней.

Руководитель Черниговской ОВА отметил, что в этом году из приграничья выехали чуть более 1400 жителей. Над тем, чтобы забрать людей из опасных территорий, системно работают ОВА, РВА и общины, подчеркнул Чаус.