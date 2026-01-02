Россияне атаковали дроном эвакуационный автомобиль в Константиновке, есть раненые
- Во время эвакуации восьми человек из Константиновки вражеский дрон атаковал эвакуационный автомобиль, удар пришелся в заднюю часть машины.
- В результате атаки трое человек получили ранения, все пострадавшие были доставлены в больницу.
В пятницу, 2 декабря, во время эвакуации людей из Константиновки в Донецкой области автомобиль атаковал вражеский дрон.
Несмотря на повреждение автомобиля, людей удалось вывезти из зоны обстрела. Раненые были доставлены в больницу.
Об этом сообщает глава Константиновской ГВА Сергей Горбунов.
В Константиновке дрон атаковал эвакуационный автомобиль
Сегодня была проведена эвакуация из Константиновки Краматорского района Донецкой области.
По словам главы МВА, из опасной зоны вывозили восьмерых человек, в том числе раненую женщину.
— Во время движения эвакуационного транспорта автомобиль догнал и атаковал вражеский дрон. Удар пришелся в заднюю часть машины. Несмотря на повреждение транспорта и заблокированные двери, водитель смог продолжить движение и вывезти людей из зоны обстрела, — рассказал Горбунов.
В результате вражеской атаки количество пострадавших возросло — еще трое человек получили ранения.
— Благодаря выдержке эвакуационной группы автомобиль смог добраться до больницы в другом, более безопасном городе области. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, — добавил глава ГВА.
Также удалось вывезти продукты питания для людей, которые еще остаются в общине, и топливо для генераторов.
Напомним, 8 ноября вражеский дрон атаковал автомобиль гуманитарной миссии Пролиска при въезде в город Константиновка Донецкой области.
В машине находились волонтеры и журналисты из Испании и Австрии. Никто не пострадал.
В октябре в результате атаки российского FPV-дрона в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, украинский репортер Георгий Иванченко был ранен.
Фото: Сергей Горбунов