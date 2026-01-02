В пятницу, 2 декабря, во время эвакуации людей из Константиновки в Донецкой области автомобиль атаковал вражеский дрон.

Несмотря на повреждение автомобиля, людей удалось вывезти из зоны обстрела. Раненые были доставлены в больницу.

Об этом сообщает глава Константиновской ГВА Сергей Горбунов.

В Константиновке дрон атаковал эвакуационный автомобиль

Сегодня была проведена эвакуация из Константиновки Краматорского района Донецкой области.

По словам главы МВА, из опасной зоны вывозили восьмерых человек, в том числе раненую женщину.

— Во время движения эвакуационного транспорта автомобиль догнал и атаковал вражеский дрон. Удар пришелся в заднюю часть машины. Несмотря на повреждение транспорта и заблокированные двери, водитель смог продолжить движение и вывезти людей из зоны обстрела, — рассказал Горбунов.

В результате вражеской атаки количество пострадавших возросло — еще трое человек получили ранения.

— Благодаря выдержке эвакуационной группы автомобиль смог добраться до больницы в другом, более безопасном городе области. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, — добавил глава ГВА.

Также удалось вывезти продукты питания для людей, которые еще остаются в общине, и топливо для генераторов.

Напомним, 8 ноября вражеский дрон атаковал автомобиль гуманитарной миссии Пролиска при въезде в город Константиновка Донецкой области.

В машине находились волонтеры и журналисты из Испании и Австрии. Никто не пострадал.

В октябре в результате атаки российского FPV-дрона в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, украинский репортер Георгий Иванченко был ранен.

Фото: Сергей Горбунов