Зранку 2 січня пролунав вибух у Харкові.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибух у Харкові сьогодні, 2 січня: що відомо

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Харківщини.

За даними військових, окупанти продовжують тероризувати область керованими авіабомбами.

За інформацією керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та ще сім населених пунктів області. У селі Лісне Малоданилівської громади постраждала 44-річна жінка, а у селищі Великий Бурлук постраждала 84-річна жінка.

Вчора ворог атакував трьома дронами Холодногірський район Харкова.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили КАБом по передмістю Харкова. Ворожа авіабомба влучила в землю в зоні відпочинку на території екопарку Олександра Фельдмана. У звіринці повністю зруйноване зимове приміщення для хижаків та для птиці. Поранено левів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.