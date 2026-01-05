Уночі проти 5 січня (із 18:00 4 січня) російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну противник застосував дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/зенітних керованих ракет С-300 із території Брянської та Воронезької областей РФ, а також 165 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово, Орел (РФ).

Близько 100 безпілотників становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 5 січня протиповітряна оборона збила та приглушила 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, в Центрі та на Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних і зенітних керованих ракет, а також 26 ударних безпілотників на 10 локаціях.

Падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксоване ще на дев’яти локаціях.

Зокрема, уночі проти 5 грудня ворог атакував Київ.

В Оболонському районі зафіксовано влучання в чотириповерхову будівлю медичного закладу зі стаціонарним відділенням на рівні другого поверху.

Унаслідок удару виникла пожежа, унаслідок якої постраждали четверо людей. Крім того, один чоловік, пацієнт лікувального закладу, загинув.

У Повітряних силах наголошують, що ворожа атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.

