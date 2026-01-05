Правоохранители объявили о подозрении руководителю районного подразделения КП Киевтеплокоммунэнерго после инцидента, в результате которого несовершеннолетняя девушка получила тяжелые ожоги из-за падения в неогражденную яму с горячей водой.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Руководителю подразделения КП Киевтеплокоммунэнерго сообщили о подозрении: что известно

По данным следствия, 2 января 2026 года на проспекте Лобановского в Киеве произошел прорыв трубы центрального отопления, что привело к интенсивной утечке горячей воды.

Из-за разрушения асфальтового покрытия на тротуаре образовалась яма, заполненная кипятком.

Нормативными документами предусмотрено, что место аварии должно быть немедленно ограждено, оборудовано знаками безопасности и, при необходимости, аварийным освещением, чтобы сделать невозможным доступ посторонних лиц.

Следствие установило, что подозреваемый руководил аварийными работами, однако не обеспечил своевременное ограждение всего опасного участка.

В соответствии с должностными обязанностями, он должен был организовать и контролировать безопасное выполнение работ по ликвидации аварийных повреждений.

В результате нарушения правил безопасности 16-летняя девушка упала в неогражденную яму с горячей водой и получила ожоги 73% поверхности тела.

На данный момент известно, что ее в состоянии медикаментозной комы доставили на лечение в Германию.

Действия чиновника квалифицировали по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Ранее подобная ситуация произошла 15 декабря в Голосеевском районе Киева, где ночью произошел прорыв на теплосети — кипятком залило проезжую часть и подземный переход.

Из-за аварии произошло проседание грунта, а теплоснабжение было остановлено в девяти жилых домах.

