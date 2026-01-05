В результате ночной атаки РФ по Киевской области в Славутиче применены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Аварийное отключение света в Славутиче: что известно

Из-за аварийного отключения света в Славутиче временно без централизованного электроснабжения почти 8,5 тыс. семей.

– Энергетики уже работают над восстановлением. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Тепло и вода у людей есть, – рассказал Калашник.

По его информации, объекты социальной сферы перешли на работу от генераторов и батарей.

– Связь и интернет есть. Город держится и работает, – подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что пункты несокрушимости открыты и готовы принять каждого, кто в этом нуждается. Также ситуацию контролируют коммунальные службы, полиция и ГСЧС находятся в усиленном режиме.

В Славутиче Вышгородского района поврежден многоквартирный дом. Жителей оперативно эвакуировали и временно разместили в пункте обогрева на базе городской больницы.

Пострадавших, отмечает Николай Калашник, нет.

Напомним, ночью против 5 января (с 18:00 4 января) российские войска осуществили очередную массированную атаку на Украину с применением баллистических ракет и ударных беспилотников.

Всего агрессоры использовали по Украине 9 ракет и 165 дронов.