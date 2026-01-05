Правоохоронці оголосили про підозру керівнику районного підрозділу КП Київтеплокомуненерго після інциденту, внаслідок якого неповнолітня дівчина дістала тяжкі опіки через падіння в неогороджену яму з гарячою водою.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Керівнику підрозділу КП Київтеплокомуненерго повідомили про підозру: що відомо

За даними слідства, 2 січня 2026 року на проспекті Лобановського в Києві стався прорив труби центрального опалення, що спричинив інтенсивний витік гарячої води.

Через руйнування асфальтового покриття на тротуарі утворилася яма, заповнена окропом.

Нормативними документами передбачено, що місце аварії має бути негайно огороджене, обладнане знаками безпеки та, за необхідності, аварійним освітленням, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб.

Слідство встановило, що підозрюваний керував аварійними роботами, однак не забезпечив своєчасне огородження всієї небезпечної ділянки.

Відповідно до посадових обов’язків, він мав організувати та контролювати безпечне виконання робіт із ліквідації аварійних пошкоджень.

Унаслідок порушення правил безпеки 16-річна дівчина впала до неогородженої ями з гарячою водою та дістала опіки 73% поверхні тіла.

Наразі відомо, що її у стані медикаментозної коми доправили на лікування до Німеччини.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України.

Раніше подібна ситуація сталася 15 грудня в Голосіївському районі Києва, де вночі стався прорив на тепломережі — окропом залило проїжджу частину та підземний перехід.

Через аварію відбулося просідання ґрунту, а теплопостачання було зупинене в дев’яти житлових будинках.

Фото: Київська міська прокуратура