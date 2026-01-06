Сьогодні, 6 січня, у Пологівському районі Запорізької області троє поліціянтів дістали поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, який о 10:50 попередив про загрозу ворожих ударних безпілотників.

Атака дрона на поліцейський автомобіль

Так, ворожий FPV-дрон атакував службову автівку правоохоронців, яка рухалася по автодорозі у Воздвижівці.

Внаслідок атаки поранення дістали троє поліціянтів – 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка. Усім надається необхідна медична допомога.

Минулої доби на Запоріжжі 549 ворожих дронів різної модифікації (переважно FPV) атакували населені пункти, а саме: Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Прилуки, Добропілля, Солодке, Цвіткове.

Гатив ворог і з реактивних систем залпового вогню: сім обстрілів завдано по Малій Токмачці, Білогірʼю, Зеленому, Добропіллю, Солодкому.

За добу зафіксовано 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 413-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.