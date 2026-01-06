За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение, противник нанёс три ракетных и 65 авиационных ударов. Эта ночь была шумной в России. Во вторник днем в Париже запланирована встреча президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и спецпредставителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака РФ на Украину

С вечера 5 января и ночью 6 января российская армия запустила по Украине 61 ударный дрон.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито и подавлено 53 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание восьми ударных БПЛА в шести локациях.

Переговоры по Украине в Париже

Во вторник днем 6 января в Париже ожидаются канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и несколько других глав государств и правительств для координации дальнейших действий по мирному завершению войны.

Специальный посланник США Стив Виткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут из Соединенных Штатов для участия во встрече Коалиции желающих.

Атака на Россию

Ночью 6 января ударные дроны атаковали ряд областей России: сообщается о взрывах в Липецкой, Ленинградской области, Башкортостане, Пензе.

Как сообщают местные жители, в Пензе под ударом мог оказаться подшипниковый завод. По другим данным, дрон попал ориентировочно в объект автотранспортного предприятия.

В Ленинградской области обломки дрона упали вблизи села Бережки, в частности, на территории компрессорной станции.

Также предварительно есть прилеты по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу. А в Липецкой области после атаки на нефтебазе вспыхнул пожар.

Делси Родригес – временный президент Венесуэлы

5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны.

Родригес неоднократно критиковала США, защищая право Мадуро и его окружения реализовывать социалистические идеалы Уго Чавеса. 5 января Родригес во время обращения к президенту США Дональду Трампу призвала Соединенные Штаты к диалогу и сотрудничеству.

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице страны Каракасу.

Целью операции было задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого американские военные вывезли в США вместе с женой Силией Флорес. 5 января в США начался судебный процесс над Мадуро.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 413-е сутки.

