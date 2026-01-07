Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Одесской области днем в среду, 7 января.

Атака на Одесскую область 7 января: последствия

Обновлено в 19:10. О последствиях атаки рассказали глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По предварительной информации, погибли два человека. Количество пострадавших в результате массированной атаки по портам Одесской области увеличилось до восьми людей. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас смотрят

По словам Кипера, в результате вражеского обстрела повреждены припортовую инфраструктуру, административное здание, грузовой транспорт и контейнеры.

Кулеба уточнил, что армия России нанесла очередной удар по двум портам Одесской области.

Он отметил, что в результате атаки повреждены объекты порта, административные здания и контейнеры с маслом.

— Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, которая привлечена в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику, — сказал он.

Как утверждает Кулеба, все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, продолжается ликвидация последствий. По его словам, порты в Одесской области продолжают работу.

Одесская областная прокуратура сообщила, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).