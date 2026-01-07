РФ атаковала порты Одесской области: двое погибших и восемь раненых
Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Одесской области днем в среду, 7 января.
Атака на Одесскую область 7 января: последствия
Обновлено в 19:10. О последствиях атаки рассказали глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По предварительной информации, погибли два человека. Количество пострадавших в результате массированной атаки по портам Одесской области увеличилось до восьми людей. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
По словам Кипера, в результате вражеского обстрела повреждены припортовую инфраструктуру, административное здание, грузовой транспорт и контейнеры.
Кулеба уточнил, что армия России нанесла очередной удар по двум портам Одесской области.
Он отметил, что в результате атаки повреждены объекты порта, административные здания и контейнеры с маслом.
— Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, которая привлечена в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику, — сказал он.
Как утверждает Кулеба, все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, продолжается ликвидация последствий. По его словам, порты в Одесской области продолжают работу.
Одесская областная прокуратура сообщила, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).