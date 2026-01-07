Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі Одеської області вдень у середу, 7 січня.

Атака на Одеську область 7 січня: наслідки

Оновлено о 19:10. Про наслідки атаки розповіли керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За попередньою інформацією, загинуло двоє людей. Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по портах Одеської області збільшилася до восьми людей. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Зараз дивляться

За словами Кіпера, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери.

Кулеба уточнив, що армія Росії завдала чергового удару по двох портах Одеської області.

Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі та контейнери з олією.

– Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка залучена у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику, – сказав він.

Як стверджує Кулеба, всі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. За його словами, порти в Одеській області продовжують роботу.

Одеська обласна прокуратура повідомила, що розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).