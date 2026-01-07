Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в Белгородской области России и складу материально-технических средств на временно оккупированной территории Донецкой области.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражена нефтебаза РФ и склад МТС

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ в рамках снижения наступательных возможностей агрессора.

В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что нефтебаза задействована в обеспечении топливом российских оккупантов. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.

В то же время на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20 мотострелковой дивизии России с целью нарушения логистики оккупантов.

Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, в настоящее время уточняется степень нанесенного ущерба в обоих случаях.

Кроме этого, по результатам предварительных поражений стало известно, что на нефтебазе стратегического резерва Темп в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают шаги, чтобы подорвать наступательный и военно-экономический потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.