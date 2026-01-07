Силы обороны поразили нефтебазу в Белгородской области РФ и склад МТС
- Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе Осколнефтеснаб в Белгородской области и складу МТС оккупантов в Донецкой области, вызвав масштабный пожар и нарушение вражеского снабжения.
- Генштаб ВСУ подтвердил поражение объектов, отметив, что эти операции являются частью стратегии по подрыву военно-экономического потенциала агрессора.
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в Белгородской области России и складу материально-технических средств на временно оккупированной территории Донецкой области.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражена нефтебаза РФ и склад МТС
По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ в рамках снижения наступательных возможностей агрессора.
В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что нефтебаза задействована в обеспечении топливом российских оккупантов. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.
В то же время на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20 мотострелковой дивизии России с целью нарушения логистики оккупантов.
Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, в настоящее время уточняется степень нанесенного ущерба в обоих случаях.
Кроме этого, по результатам предварительных поражений стало известно, что на нефтебазе стратегического резерва Темп в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают шаги, чтобы подорвать наступательный и военно-экономический потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.