7 січня біля узбережжя Туреччини в Чорному морі дрон атакував нафтовий танкер, який прямував до Росії.

Атака на нафтовий танкер у Чорному морі

Танкер потрапив під дроновий обстріл 7 січня, пише турецька газета Ortadoğu.

Йдеться про судно ELBUS, який під прапором Палау рухався приблизно за 30 миль від узбережжя турецького округу Абана провінції Кастамону.

Повідомляється, що у результаті атаки була уражена верхня частина танкера. Проте жоден член екіпажу попередньо не постраждав.

Наразі судно знаходиться на якорній стоянці біля турецького міста Інеболу. Туди воно дійшло власним ходом.

Дані системи автоматичної ідентифікації (AIS) показують, що танкер ELBUS після атаки різко змінив курс і повернув у бік турецького узбережжя.

Танкер ELBUS побудували у 2005 році. Він призначений для перевезення великих обсягів сирої нафти. Його довжина майже 275 метрів, а ширина 48 метрів. Повна вантажопідйомність судна (дедвейт) — майже 160 тисяч тонн.

До речі, раніше у ЦПД повідомляли, що з початку війни Росія створила тіньовий флот із понад 1240 старих танкерів, що дозволяє їй обходити міжнародні санкції.