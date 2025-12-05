Теневой флот РФ насчитывает более 1240 танкеров для обхода санкций — ЦПД
- С начала войны Россия создала теневой флот из более чем 1240 старых танкеров, что позволяет ей обходить международные санкции.
- По данным Центра противодействия дезинформации, этот флот уже спровоцировал серию экологических катастроф.
С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров, которые часто являются старыми и опасными. Так Москва может обходить санкции и продолжать продавать нефть.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации 5 декабря.
Что известно о теневом флоте России
По уточненной информации, значительная часть российских судов ходит под флагами других стран или вообще без них, часто это происходит без страхования и технического надзора.
— Эти плавучие угрозы уже привели к серии экологических катастроф — с разливами нефти, пожарами и загрязнением морей, — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Отмечается, что 1240 суден ходят под флагами 45 стран:
Россия — 664 судна;
без флага — 294;
Панама — 92;
Коморские острова — 84;
Гамбия — 33;
Либерия — 26;
Палау — 26;
Сьерра-Леоне — 19;
Сан-Томе и Принсипи — 18;
Барбадос — 17.
По состоянию на сентябрь 2025 года, Россия ежедневно зарабатывала примерно $200 млн на экспорте нефти.
По данным Центра противодействия дезинформации, около 69% этого объема перевозил теневой флот России.