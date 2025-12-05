С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров, которые часто являются старыми и опасными. Так Москва может обходить санкции и продолжать продавать нефть.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации 5 декабря.

Что известно о теневом флоте России

По уточненной информации, значительная часть российских судов ходит под флагами других стран или вообще без них, часто это происходит без страхования и технического надзора.

— Эти плавучие угрозы уже привели к серии экологических катастроф — с разливами нефти, пожарами и загрязнением морей, — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что 1240 суден ходят под флагами 45 стран:

Россия — 664 судна;
без флага — 294;
Панама — 92;
Коморские острова — 84;
Гамбия — 33;
Либерия — 26;
Палау — 26;
Сьерра-Леоне — 19;
Сан-Томе и Принсипи — 18;
Барбадос — 17.

По состоянию на сентябрь 2025 года, Россия ежедневно зарабатывала примерно $200 млн на экспорте нефти.

По данным Центра противодействия дезинформации, около 69% этого объема перевозил теневой флот России.

Владислав Власюк

