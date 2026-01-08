Потужні вибухи у Кривому Розі прогриміли надвечір у четвер, 8 січня. Російські війська вдарили по місту балістичним озброєнням.

Вибухи у Кривому Розі 8 січня

Оновлено о 19:20. Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, ввечері 8 січня військові РФ завдали удару по Кривому Рогу із застосуванням двох балістичних ракет, попередньо, типу Іскандер-М.

Станом на 19:00, відомо про 12 поранених внаслідок російського обстрілу, серед них – дитина.

Зараз дивляться

Через атаку пошкоджені вікна та балкони в декількох багатоповерхівках міста, автомобілі, а також понівечена місцева інфраструктура.

Після вибухів у Кривому Розі частково відсутня електроенергія. Компанія ДТЕК повідомила про аварійні роботи. За попередньою інформацією, відновлення триватиме до ранку 9 січня.

Крім цього, можливі перебої з водопостачанням у Кривому Розі після ворожих ударів. Через обстріли та блекаут зафіксовані збої в роботі помпових станцій, що може впливати на стабільність водопостачання в окремих районах, уточнили в Кривбасводоканалі.

Зазначається, що аварійні та технічні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити нормальну роботу системи. Але це ускладнюється повторними обстрілами та постійною загрозою для персоналу.

Жителів просять поставитися до ситуації з розумінням, зберігати спокій, раціонально користуватися водою та електрикою.

Зараз триває рятувальна операція у Кривому Розі, залучені всі необхідні служби.

Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 чинного Кримінального кодексу України). За це передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Атаки на Дніпропетровщину 8 січня

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що російські війська атакували безпілотниками Кам’янський район 8 січня.

Протягом дня армія РФ цілила по Нікопольщині, зокрема, районному центру, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах із застосовуванням FPV-дронів та артилерії.

Внаслідок російської атаки пошкоджені п’ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач та інфраструктура.

Крім цього, російська армія спрямувала безпілотники на Васильківську громаду, що на Синельниківщині, після чого спалахнула пожежа. Там пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, три легковики.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура