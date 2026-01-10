После ночного обстрела 10 января в Днепре нет света у более чем 50 тыс. человек.

Об этом сообщил городской глава Борис Филатов.

Нет света в Днепре сегодня, 10 января: что известно

По данным мэра, перебои со светом в Днепре вызвал ночной российский удар по городу.

Сейчас в Днепре нет света у более чем 50 тыс. человек.

Городские службы вместе с энергетиками делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электричество в дома, отмечает Борис Филатов.

Напомним, что сегодня армия РФ в очередной раз массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками.

27 дронов защитникам неба удалось сбить. Впрочем, есть последствия ударов на нескольких локациях.

Так, после ночного обстрела областного центра в девяти многоэтажках выбито около 400 окон.

Кроме того, бушевал пожар в гаражном кооперативе. В результате два гаража разрушены, еще 27 – повреждены. Также побиты автомобили.

Пострадал 34-летний мужчина.

В Кривом Роге и районе под ударами была инфраструктура, произошли пожары. Два человека пострадали – 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Из 45 415 абонентов, которые еще утром были отключены от электроснабжения, 25 375 уже вернули свет.

Еще 20 040 абонентов обещают подключить к вечеру.

Аварийно остановленная котельная уже работает. Набор температуры в Саксаганском и Покровском районах прогнозируется до 19:00.

В Самаровском районе армия РФ повредила частный дом.

Никополь, Марганецкая и Покровская общины Никопольского района подверглись ударам FPV-дронов. Информацию о последствиях обстрела в ОВА не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Борис Филатов, Александр Ганжа