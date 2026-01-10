Після нічного обстрілу 10 січня у Дніпрі немає світла в понад 50 тис. людей.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Немає світла у Дніпрі сьогодні, 10 січня: що відомо

За даними мера, перебої зі світлом у Дніпрі спричинив нічний російський удар по місту.

Наразі у Дніпрі світла немає в понад 50 тис. людей.

Міські служби разом з енергетиками роблять все можливе, аби скоріше повернути електрику в будинки, зауважує Борис Філатов.

Нагадаємо, що сьогодні армія РФ вкотре масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками.

27 дронів оборонцям неба вдалося збити. Утім, є наслідки ударів на кількох локаціях.

Так, після нічного обстрілу обласного центру в дев’яти багатоповерхівках вибиті близько 400 вікон.

Крім того, вирувала пожежа в гаражному кооперативі. Зрештою два гаражі зруйновані, ще 27 – побиті. Також понівечені автівки.

Постраждав 34-річний.

У Кривому Розі та районі під ударами була інфраструктура, сталися пожежі. Двоє людей постраждали – 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Із 45 415 абонентів, які ще вранці були відключені від електропостачання, 25 375 вже повернули світло.

Ще 20 040 абонентів обіцяють підключити до вечора.

Аварійно зупинена котельня вже працює. Набір температури в Саксаганському та Покровському районах прогнозується до 19:00.

У Самарівському районі армія РФ пошкодила приватний будинок.

Нікополь, Марганецька і Покровська громади Нікопольського району були під ударами FPV-дронів. Інформацію про наслідки обстрілу в ОВА не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Борис Філатов, Олександр Ганжа