Один человек погиб, еще один получил ранения во время атаки на Вольнянск Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Вольнянск 11 января: что известно

По словам Фёдорова, российские дроны ударили по жилой застройке города. В результате атаки на Вольнянск разрушены и повреждены частные жилые дома.

Сейчас смотрят

На данный момент известно, что одна женщина погибла на месте. Ещё один человек получил ранения — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется.

Напомним, что утром 10 января в Запорожской области также фиксировались взрывы.

Около 08:03 в регионе объявили воздушную тревогу, а уже в 08:16 местные жители сообщили о взрыве в Запорожье.

Перед этим начальник Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров предупреждал об активности вражеской тактической авиации и угрозе ударов по области.

В 08:13 также поступала информация о риске применения российских ударных беспилотников.

Фото: Минздрав