Атака на Вольнянск: разрушены дома, один человек погиб
Один человек погиб, еще один получил ранения во время атаки на Вольнянск Запорожской области.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Вольнянск 11 января: что известно
По словам Фёдорова, российские дроны ударили по жилой застройке города. В результате атаки на Вольнянск разрушены и повреждены частные жилые дома.
На данный момент известно, что одна женщина погибла на месте. Ещё один человек получил ранения — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется.
Напомним, что утром 10 января в Запорожской области также фиксировались взрывы.
Около 08:03 в регионе объявили воздушную тревогу, а уже в 08:16 местные жители сообщили о взрыве в Запорожье.
Перед этим начальник Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров предупреждал об активности вражеской тактической авиации и угрозе ударов по области.
В 08:13 также поступала информация о риске применения российских ударных беспилотников.
Фото: Минздрав