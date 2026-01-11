Одна людина загинула, ще одна дістала поранення під час атаки на Вільнянськ Запорізької області.

Про це 11 січня повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Вільнянськ 11 січня: що відомо

За словами Івана Федорова, російські дрони вдарили по житловій забудові міста.

Унаслідок атаки на Вільнянськ зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки.

Наразі відомо, що одна жінка загинула на місці. Ще одну людину поранено — їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що зранку 10 січня в Запорізькій області також фіксували вибухи.

Близько 08:03 у регіоні оголосили повітряну тривогу, а вже о 08:16 місцеві жителі повідомили про вибух у Запоріжжі.

Перед цим начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про активність ворожої тактичної авіації та загрозу ударів по області.

О 08:13 також надходила інформація про ризик застосування російських ударних безпілотників.

Фото: МОЗ