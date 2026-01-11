В Харькове завершились аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по Харькову в пятницу, 2 января. Всего погибли семь человек, включая трехлетнего ребенка. Пострадали 38 человек, среди которых — двое детей.

Обновлено 11 января в 11:20. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову 2 января: сколько жертв

В Харькове завершены все работы на месте вражеского удара в Харькове, который произошел 2 января.

В результате российского обстрела погибли семь человек, среди которых трехлетний мальчик. В результате атаки пострадали 38 человек, среди которых — двое детей, в частности, шестимесячный младенец. Однако спасены 12 человек.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжались более восьми суток.

Напомним, что россияне нанесли ракетные удары по центральной части Харькова 2 января. Вражеская ракета попала в жилой многоквартирный дом, который полностью разрушила.

К сожалению, под завалами спасатели нашли тело маленького мальчика, а затем и молодой женщины.

Вскоре стало известно, что погибшие – это 22-летняя мама и ее 3-летний сын. Как рассказала харьковскому изданию МедиаПорт бабушка погибшей Анастасии Пархоменко Татьяна Волкова, ее внучка сама из Кривого Рога Днепропетровской области.

В начале полномасштабной войны девушка уехала в Польшу, где познакомилась с парнем Тимофеем из Харькова. Пара решила вернуться в Украину. Они приехали в Харьков в сентябре прошлого года.

Трехлетний Максим ходил в садик. На момент удара Тимофей вышел из квартиры, что и спасло ему жизнь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 418-е сутки.

Фото: Харьковская областная прокуратура