Юлия Захарченко, редактор ленты
Завершены работы после удара по Харькову 2 января: количество погибших возросло до семи
- Спасатели завершили разбор завалов на месте попадания российской ракеты в Харькове, жертвами которого стали семь человек, в частности трехлетний ребенок.
- В результате вражеской атаки, произошедшей 2 января, ранения различной степени тяжести получили 38 жителей, среди которых также есть дети.
В Харькове завершились аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по Харькову в пятницу, 2 января. Всего погибли семь человек, включая трехлетнего ребенка. Пострадали 38 человек, среди которых — двое детей.
Обновлено 11 января в 11:20. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Удар по Харькову 2 января: сколько жертв
В Харькове завершены все работы на месте вражеского удара в Харькове, который произошел 2 января.
В результате российского обстрела погибли семь человек, среди которых трехлетний мальчик. В результате атаки пострадали 38 человек, среди которых — двое детей, в частности, шестимесячный младенец. Однако спасены 12 человек.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжались более восьми суток.
Напомним, что россияне нанесли ракетные удары по центральной части Харькова 2 января. Вражеская ракета попала в жилой многоквартирный дом, который полностью разрушила.
К сожалению, под завалами спасатели нашли тело маленького мальчика, а затем и молодой женщины.
Вскоре стало известно, что погибшие – это 22-летняя мама и ее 3-летний сын. Как рассказала харьковскому изданию МедиаПорт бабушка погибшей Анастасии Пархоменко Татьяна Волкова, ее внучка сама из Кривого Рога Днепропетровской области.
В начале полномасштабной войны девушка уехала в Польшу, где познакомилась с парнем Тимофеем из Харькова. Пара решила вернуться в Украину. Они приехали в Харьков в сентябре прошлого года.
Трехлетний Максим ходил в садик. На момент удара Тимофей вышел из квартиры, что и спасло ему жизнь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 418-е сутки.
Фото: Харьковская областная прокуратура