Серия взрывов в Харькове прогремела днем в субботу, 10 января. Российские войска нанесли удар по городу.

Взрывы в Харькове днем 10 января: последствия

Информацию о том, что враг нанес удар по Слободскому району Харькова, подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Последствия попадания уточняются. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате вражеской атаки произошло попадание в инфраструктурный объект Слободского района.

По его словам, также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе. Все последствия уточняются.

10 января в результате атаки России на Славянск Донецкой области пострадали семь человек. Войска РФ сбросили на город управляемую бомбу мощностью 250 кг, которая нанесла удар по частному двору.

Кроме этого, 10 января пострадала женщина после обстрела Новоукраинки Запорожской области. В результате атаки поврежден жилой дом взрывной волной и обломками, а также разрушены здания.