Атака на энергообъекты Запорожья: ранены работницы облэнерго, потребители без света
- Российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области.
- Значительное количество потребителей осталось без света. Во время атаки пострадали две работницы облэнерго.
В Запорожской области российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки ранены две сотрудницы облэнерго, а значительное количество потребителей осталось без света.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины от 13 января.
Атака на энергообъекты Запорожья 13 января: какие последствия
По информации Минэнерго, после обстрела повреждено оборудование, в результате чего без электроснабжения остается значительное количество потребителей.
К сожалению, есть пострадавшие среди персонала предприятия. Среди них — две работницы компании, которые получили ранения. Обеих женщин оперативно эвакуировали и доставили в больницу.
Отмечается, что медики диагностировали у одной из пострадавших ожоги лица, рук и головы. Однако угрозы ее жизни нет, утверждают в Минэнерго.
Однако состояние другой сотрудницы вызывает большее беспокойство. Женщина получила ожоги и контузию, а во время транспортировки в больницу находилась без сознания. Медики проводят полное обследование для установления окончательного диагноза.
В Министерстве энергетики отмечают, что специалисты прилагают значительные усилия для восстановления подачи света, когда позволит ситуация с безопасностью.
По информации Минэнерго, энергетики ежедневно продолжают борьбу за то, чтобы вернуть свет людям в чрезвычайных условиях, поэтому украинцев призывают отнестись к ситуации с пониманием и поддержкой.
13 января стало известно, что в результате ударов по Запорожью и району без электричества остались более 30 тыс. абонентов в Вольнянской общине. Как заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, восстановительные работы начнутся, когда позволит ситуация с безопасностью.