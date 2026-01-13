У Запорізькій області російські війська завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки поранені дві працівниці обленерго, а значна кількість споживачів залишається без світла.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України 13 січня.

Атака на енергооб’єкти Запоріжжя 13 січня: які наслідки

За інформацією Міненерго, після обстрілу пошкоджене обладнання, внаслідок чого без постачання електрики залишається значна кількість споживачів.

Зараз дивляться

На жаль, є постраждалі серед персоналу підприємства. Серед них – двоє працівниць компанії, які дістали поранення. Обох жінок оперативно евакуювали та доправили до лікарні.

Зазначається, що медики діагностували в однієї з постраждалих опіки обличчя, рук та голови. Проте загрози її життю немає, стверджують в Міненерго.

Однак стан іншої співробітниці викликає більше занепокоєння. Жінка дістала опіки та контузію, а під час транспортування до лікарні перебувала без свідомості. Медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу.

У Міністерстві енергетики наголошують, що фахівці докладають значних зусиль для відновлення постачання світла, коли дозволить безпекова ситуація.

За інформацією Міненерго, енергетики щодня продовжують боротьбу за те, щоб повернути світло людям в надзвичайних умовах, тому українців закликають поставитися до ситуації з розумінням і підтримкою.

13 січня стало відомо, що внаслідок ударів по Запоріжжю та району без електрики залишилися понад 30 тис. абонентів у Вільнянській громаді. Як заявив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, відновлювальні роботи розпочнуться, коли дозволить безпекова ситуація.