В Покровске Донецкой области Силы обороны Украины благодаря разведке обнаружили ротацию российских войск и подготовку оккупантов к штурмовым действиям в микрорайоне Шахтерский.

Об этом сообщила 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Покровске 13 января

Как отметили в 25 бригаде, отработали реактивные системы залпового огня Град Сичеславских десантников.

– Залп из 10 снарядов – это концентрированная ненависть за все, что творит оккупант, – утверждают украинские защитники.

В результате атаки уничтожена легкая техника и поражена живая сила российских войск, в частности, речь идет о шести оккупантах.

В 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде отмечают, что враг остался без ресурсов, поэтому был вынужден прекратить свои действия.

– Это только один из эпизодов боевой работы, которых ежедневно происходит несколько. Когда работает реактивная артиллерия – наша ярость находит цель и не оставляет шансов, – говорится в сообщении.

13 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силам обороны Украины удалось уменьшить количество собственных потерь личного состава на 13% в течение 2025 года.