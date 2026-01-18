Вночі ворожі дрони атакували Харків – в результаті удару БпЛА по приватному сектору загинула жінка, ще троє людей постраждало.

Про це повідомляють у ДСНС.

Атака на Харків вночі 18 січня: що відомо

Так, російський ударний дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі Харкова. Внаслідок вибухів сталися руйнації та пожежа. Загорівся житловий будинок та дах альтанки на загальній площі 150 кв. м.

Зараз дивляться

До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи рятувальників, зокрема кінологи та сапери. Психологи надавали допомогу місцевим мешканцям.

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 12 населених пунктів Харківської області.

У Харкові пошкоджено об’єкти енергетики, шість приватних будинків, два гаражі, два автомобілі, адмінбудівлю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.