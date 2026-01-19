В Хмельницкой области зафиксировали землетрясение: что известно
- 19 января в Хмельницкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,5 на глубине около 1 км.
- Толчки считаются не ощутимыми и не представляют угрозы населению.
- Жителей просят сообщать об ощутимых толчках для уточнения параметров землетрясения.
В Украине утром 19 января произошло землетрясение на территории Хмельницкой области.
Об этом сообщают на сайте Главного центра специального контроля.
Землетрясение в Хмельницкой области
По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы в 04:26 в пределах Новоушицкого территориального общества Каменец-Подольского района.
Магнитуда составила 1,5 по шкале Рихтера, а глубина залегания очага – около 1 километра.
В центре специального контроля подчеркивают, что это землетрясение относится к категории неощутимых и не представляет угрозы населению.
В то же время жителей, которые могли почувствовать подземные толчки, просят сообщить об этом через специальную форму на сайте учреждения для уточнения параметров землетрясения.
Напомним, 11 декабря в Тернопольской области уже фиксировали землетрясение.
Тогда в Мельнице-Подольской общине почувствовали толчки магнитудой 2,9.
Ученые отмечают, что большинство территории Украины геологически стабильно, однако отдельные регионы — Карпаты, Юг, Запад и Крым – могут испытывать толчки силой до 7 баллов, преимущественно из-за влияния румынской зоны Вранча. Такие землетрясения могут произойти до 2027 года.
Увеличение количества зафиксированных землетрясений связано, прежде всего, с улучшением оборудования, а не с реальной угрозой для населения.