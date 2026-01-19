В Украине утром 19 января произошло землетрясение на территории Хмельницкой области.

Об этом сообщают на сайте Главного центра специального контроля.

Землетрясение в Хмельницкой области

По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы в 04:26 в пределах Новоушицкого территориального общества Каменец-Подольского района.

Магнитуда составила 1,5 по шкале Рихтера, а глубина залегания очага – около 1 километра.

В центре специального контроля подчеркивают, что это землетрясение относится к категории неощутимых и не представляет угрозы населению.

В то же время жителей, которые могли почувствовать подземные толчки, просят сообщить об этом через специальную форму на сайте учреждения для уточнения параметров землетрясения.

Напомним, 11 декабря в Тернопольской области уже фиксировали землетрясение.

Тогда в Мельнице-Подольской общине почувствовали толчки магнитудой 2,9.

Ученые отмечают, что большинство территории Украины геологически стабильно, однако отдельные регионы — Карпаты, Юг, Запад и Крым – могут испытывать толчки силой до 7 баллов, преимущественно из-за влияния румынской зоны Вранча. Такие землетрясения могут произойти до 2027 года.

Увеличение количества зафиксированных землетрясений связано, прежде всего, с улучшением оборудования, а не с реальной угрозой для населения.

