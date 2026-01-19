В Україні вранці 19 січня стався землетрус на території Хмельницької області.

Про це повідомляють на сайті Головного центру спеціального контролю.

Землетрус у Хмельницькій області

За даними фахівців, підземні поштовхи були зафіксовані о 04:26 у межах Новоушицької територіальної громади Кам’янець-Подільського району.

Магнітуда становила 1,5 за шкалою Ріхтера, а глибина залягання осередку – близько 1 кілометра.

У центрі спеціального контролю підкреслюють, що цей землетрус належить до категорії невідчутних і не становить загрози для населення.

Водночас мешканців, які могли відчути підземні поштовхи, просять повідомити про це через спеціальну форму на сайті установи для уточнення параметрів землетрусу.

Нагадаємо, 11 грудня на Тернопільщині також фіксували землетрус.

Тоді у Мельнице-Подільській громаді відчули поштовхи магнітудою 2,9.

Науковці відзначають, що більшість території України геологічно стабільна, проте окремі регіони — Карпати, Південь, Захід та Крим – можуть зазнавати поштовхів силою до 7 балів, переважно через вплив румунської зони Вранча. Такі землетруси можуть статися до 2027 року.

Збільшення кількості зафіксованих землетрусів пов’язане насамперед з покращенням обладнання, а не з реальною загрозою для населення.

