8 декабря зафиксировали землетрясение на территории Закарпатья.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Закарпатье 8 декабря: что известно
Так, по данным Главного центра специального контроля, на территории Закарпатской области в районе села Холмовец зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 8 км.
По классификации это землетрясение относится к неощутимым.
