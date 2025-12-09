8 декабря зафиксировали землетрясение на территории Закарпатья.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение в Закарпатье 8 декабря: что известно

Так, по данным Главного центра специального контроля, на территории Закарпатской области в районе села Холмовец зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 8 км.

По классификации это землетрясение относится к неощутимым.

