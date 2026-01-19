Взрывы в Харькове: враг атаковал критическую инфраструктуру города четырьмя ракетами
Взрывы в Харькове сегодня, 19 января, прогремели утром во время угрозы удара баллистическими ракетами и корректируемыми авиабомбами.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Харькове 19 января: что известно
Перед взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиабомб в направлении Харьковской области.
Враг нанес четыре ракетных удара по критической инфраструктуре Слободского района Харькова.
Как отметил городской глава Игорь Терехов, повреждения значительные.
На данный момент данных о пострадавших или масштабах повреждений не поступало.
На месте работают профильные службы, которые проверяют информацию о возможных попаданиях и разрушениях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.