Взрывы в Харькове сегодня, 19 января, прогремели утром во время угрозы удара баллистическими ракетами и корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Харькове 19 января: что известно

Перед взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиабомб в направлении Харьковской области.

Враг нанес четыре ракетных удара по критической инфраструктуре Слободского района Харькова.

Как отметил городской глава Игорь Терехов, повреждения значительные.

На данный момент данных о пострадавших или масштабах повреждений не поступало.

На месте работают профильные службы, которые проверяют информацию о возможных попаданиях и разрушениях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

