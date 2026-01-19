Вибухи в Харкові сьогодні, 19 січня, прогриміли зранку під час загрози удару балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи в Харкові 19 січня: що відомо

Перед вибухами в Харкові Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіабомб у напрямку Харківської області.

Ворог завдав чотирьох ракетних ударів по критичній інфраструктурі Слобідському району Харкова.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, пошкодження значні.

Станом на зараз даних про постраждалих або масштаби пошкоджень не надходило.

На місці працюють профільні служби, які перевіряють інформацію щодо можливих влучань і руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

