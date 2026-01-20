Чернобыльская атомная электростанция потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач к другим АЭС.

Об этом говорится в официальном сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 20 января.

Потеря электроснабжения на ЧАЭС

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пострадали несколько украинских электроподстанций, жизненно важных для ядерной безопасности.

Сейчас смотрят

По его словам, это произошло в результате “масштабной военной деятельности” сегодня утром.

— ЧАЭС потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач к другим АЭС. МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность, — отметил Гросси.

В ночь на 20 января Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты различных типов, а также сотни ударных беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По информации украинских военнослужащих, основным направлением удара РФ стала Киевская область.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.