Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 20 січня.

Втрата електропостачання на ЧАЕС

Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, постраждали декілька українських електропідстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки.

За його словами, це сталося внаслідок “масштабної військової діяльності” сьогодні вранці.

– ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС. МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку, – зазначив Гроссі.

У ніч на 20 січня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети різних типів, а також сотні ударних безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією українських військовослужбовців, основним напрямком удару РФ стала Київська область.

