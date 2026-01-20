Взрывы в Днепре 20 января: что происходит в городе на фоне обстрелов РФ
Взрывы в Днепре сегодня, 20 января, раздаются на фоне атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Днепре 20 января: что известно
Перед взрывами в Днепре Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных БпЛА в направлении города.
Вражеские беспилотники двигались в направлении Днепра с юга.
На момент публикации официальной информации о последствиях взрывов в Днепре не поступало.
Данные о возможных повреждениях или пострадавших уточняются.
Ранее глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщал, что ночью 20 января агрессор также атаковал Днепр ударными беспилотниками.
В результате обстрела возник пожар, было разрушено предприятие, выбиты окна в соседних зданиях.
Также повреждены многоэтажный жилой дом, объекты инфраструктуры и пять автомобилей.
По словам Александра Ганжи, пострадали две женщины в возрасте 76 и 67 лет.
Обе проходят амбулаторное лечение.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.