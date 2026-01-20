Уранці 20 січня відбулися обшуки в мерії Дніпра.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Обшуки в мерії Дніпра: що відомо

За словами Філатова, вранці правоохоронці прийшли з обшуками до приміщення міської ради.

Він зазначив, що слідчі дії пов’язані з перевіркою інформації щодо захоронення відходів на міському сміттєзвалищі.

Філатов додав, що в цей час міські служби займалися відновленням роботи об’єктів критичної інфраструктури, а керівництву міста довелося паралельно залучати юристів та екологів для супроводу слідчих дій.

Раніше в Національній поліції України повідомили про проведення масштабних слідчих дій у межах кримінального провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

За інформацією правоохоронців, за погодженням із прокуратурою та відповідно до ухвали суду обшуки проводяться на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

З метою вилучення документації один із обшуків проводиться в комунальному підприємстві у приміщенні Дніпровської міської ради.

У Нацполіції зазначили, що детальніша інформація буде надана згодом.

