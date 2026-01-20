Вибухи в Чорноморську: дрон влучив у багатоповерхівку
На світанку 20 січня прогриміли вибухи в Чорноморську Одеської області.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Вибухи в Чорноморську 20 січня: що відомо
За словами Кіпера, удари ворога були спрямовані по цивільній інфраструктурі області.
Під час вибухів у Чорноморську багатоповерхівка стала ціллю окупантів – ворожий безпілотник влучив просто в житловий будинок.
Унаслідок атаки в багатоповерхівці пошкоджено фасад та вибито вікна.
Також, за словами очільника ОВА, в Одеському районі зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.
Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.
На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.