На світанку 20 січня прогриміли вибухи в Чорноморську Одеської області.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Чорноморську 20 січня: що відомо

За словами Кіпера, удари ворога були спрямовані по цивільній інфраструктурі області.

Під час вибухів у Чорноморську багатоповерхівка стала ціллю окупантів – ворожий безпілотник влучив просто в житловий будинок.

Унаслідок атаки в багатоповерхівці пошкоджено фасад та вибито вікна.

Також, за словами очільника ОВА, в Одеському районі зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.

На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

